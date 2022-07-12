السفير التركي يحمّل الحكومة العراقية مسؤولية الجفاف وهدر المياه

2022/07/12 | 16:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حمّل السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي،07/12/2022، العراق مسؤولية الجفاف الذي تعاني منه...

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