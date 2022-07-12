البصرة تتخذ عدة اجراءات داعمة لإقامة صلاة الجمعة

2022/07/12 | 16:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد النائب الأول لمحافظ البصرة المهندس، محمد طاهر التميمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع محافظ البصرة لوضع الاستعدادات النهائية لدعم صلاة الجمعة الموحدة التي دعا اليها مقتدى الصدر.وذكر بيان للمحافظة تلقته ايرث نيوز، انه “تم الاتفاق على تنفيذ عدد من التحضيرات التالية”: اولا : التبرع بـ 50 حافلة لنقل المصلين الى العاصمة بغداد […]

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