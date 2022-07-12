كاميرا مراقبة تلتقط حادث طعن داخل متجر في نيوريوك.. ماذا حدث؟

2022/07/12 | 16:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت كاميرا مراقبة حادث طعن داخل متجر في منطقة مانهاتن العليا في نيويورك، بعد خلاف بين امرأة وبائع في المتجر.

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