موسكو تطلق تحذيراً: واشنطن وحلفائها على حافة مواجهة عسكرية نووية معنا

2022/07/12 | 16:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت الخارجية الروسية، اليوم

الثلاثاء، أن الولايات المتحدة

الأمريكية وحلفاءها يتأرجحون على "نحو

خطير" على حافة مواجهة عسكرية مباشرة مع

موسكو ستكون محفوفة بـ"تصعيد نووي".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم

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