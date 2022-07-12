صحيفة امريكية : زيارة بايدن ستكون سعيا وراء النفط والهيمنة على المنطقة

2022/07/12 | 16:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة لوس انجلوس تايمز الامريكية ، الثلاثاء، ان زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن المرتقبة الى الكيان الاسرائيلي والسعودية ستكون سعيا وراء النفط والهيمنة على الشرق الاوسط والتعامل مع النظام السعودي بعد ان وعد في حملته الانتخابية بجعله منبوذا .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” رحلة بايدن الى […]

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