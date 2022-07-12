(2) حالة وفاة.. الصحة تسجل 2270 إصابة بفيروس كورونا

2022/07/12 | 16:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء/ 12 تموز 2022، تسجيل 2270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2 وفاة ناجمة عنه، مقابل 3242 حالة تعاف، في عموم العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهر الموقف الوبائي الذي نشرته الوزارة اليوم، واطلعت عليه خبر برس (واخ)، تصدرت بغداد/ الرصافة بتسجيلها 514 إصابة بكورونا، تليها بغداد/ الكرخ بواقع 353 إصابة، ثم دهوك 236 مسجلة إصابة بالفيروس.

وتلقى 607 أشخاص اللقاح المضاد لكورونا في العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما يظهره الموقف الوبائي.

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