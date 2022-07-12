البصرة تتهيأ للإستعدادات النهائية لدعم صلاة الجمعة

2022/07/12 | 16:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

عقد النائب الأول لمحافظ البصرة المهندس، محمد طاهر التميمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع محافظ البصرة لوضع الاستعدادات النهائية لدعم صلاة الجمعة الموحّدة التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر.

وذكر بيان للمحافظة تلقته خبر برس (واخ)، انه “تم الإتفاق على تنفيذ عدد من التحضيرات التالية”:

أولا: التبرع بـ 50 حافلة لنقل المصلين الى العاصمة بغداد ذهاباً وإياباً.

ثانيا: التبرع بعدد من الذبائح لإقامة وجبات طعام (غذاء) كاملة وتجهيزها بمياه الشرب لجميع الحافلات الــ 50 التي تنقل المصلين.

ثالثا: تجهيز عدد من مركبات سيارات الإسعاف لمرافقة سير الحافلات التي تنقل المصلين.

كما تكفّل نائب محافظ البصرة، محمد التميمي، بــ 5 حافلات إضافية لنقل المصلين الى بغداد.

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