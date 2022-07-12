الحشد الشعبي يمدد خطة الاستنفار الامني المؤقت

2022/07/12 | 16:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تمديد خطة الاستنفار الامني الموقت بمناسبة عيد الاضحى المبارك في ديالى.وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تدفق الاف الاسر الى المراقد الدينية والمناطق السياحية والانتقال بين المدن والقرى يمثل صورة اخرى للاستقرار الامني والطمائنية التي دفعت الى الاستماع باجواء عيد الاضحى المبارك”.[…]

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