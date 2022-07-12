2022/07/12 | 16:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9wu2R08JhoM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل فشلت جهود حل الخلاف بين البارتي واليكتي؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل فشلت جهود حل الخلاف بين البارتي واليكتي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).