2022/07/12 | 16:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شرعت لجنة التجاوزات الفرعية في منطقة سكك الحلة، اليوم الثلاثاء، بتوجيه انذارات فورية الى المتجاوزين على محرمات واملاك محيط المنطقة بازالتها على الفور بالتنسيق مع المحافظة وقيادة شرطة بابل مع الاخذ بنظر الاعتبار خروج دوريات مستمرة على طول الخط لمنع حالات التجاوز مع اتخاذ اجراءات قانونية و مسح شامل بجرد كل الممتلكات المتجاوز […]

ظهرت المقالة استمرار حملة إزالة التجاوزات على محرمات وممتلكات السكك في الحلة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار حملة إزالة التجاوزات على محرمات وممتلكات السكك في الحلة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار حملة إزالة التجاوزات على محرمات وممتلكات السكك في الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).