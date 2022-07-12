صحة الأنبار تكشف حقيقة تسجيل 500 حالة إسهال بسبب الكوليرا في المحافظة

2022/07/12 | 17:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت دائرة صحة الأنبار، اليوم الثلاثاء، تسجيل 500 حالة إسهال بسبب الكوليرا في المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة الانبار انس قيس العاني في بيان صحفي، “تنفي دائرة صحة الانبار ماتداولته بعض القنوات الفضائية وبعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مفادة ( مخاوف من انتشار الكوليرا بعد ازدياد حالات الاسهال الى ٥٠٠ حالة بالانبار )”.

واضاف العاني، “نحن اذا ننفي هذا الخبر ونوضح بان حالات الاسهال التي استقبلتها مستشفيات الفلوجة تنطوي ضمن الاسباب المعروفة جراء ارتفاع درجات الحرارة وشحة المياة وعدم نظافتها وكانت المستشفيات في الفلوجة استقبلت بين ٣٠ – ٣٥ حالة وهو معدل طبيعي في هذا الوقت من السنة”.

واكد ان “الدائرة لم تسجل اي حالة اصابة بضمات الكوليرا لحد الان، كما ونؤكد على الجميع ان يتم اخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وهي اعلام دائرة صحة الانبار”.

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