3 محاولات انتحار باستخدام البنزين والنفط ومواد سامّة في ذي قار

2022/07/12 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد شهدت محافظة ذي قار، ثلاث محاولات انتحار بطرق مختلفة، جميعها باءت بالفشل.وقال مصدر أمني:، إن “شاباً من مواليد 2002 يعمل كاسباً، حاول الانتحار من خلال إشعال النار في […]

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