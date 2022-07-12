البنتاغون يعلن مقتل زعيم عصابات داعش في سوريا

2022/07/12 | 17:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم عصابات داعش الإرهابية في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان تابعته خبر برس (واخ) إن “زعيم داعش في سوريا قتل بضربة جوية بطائرة بدون طيار في سوريا”.

وأضافت انه “وفقا للقيادة المركزية الأمريكية فإن الغارة أدت إلى مقتل ماهر العقال، زعيم داعش في سوريا، وأحد كبار قادة داعش الأربعة بشكل عام”.

وأكدت القيادة المركزية إن “ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس في سوريا، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة”.

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