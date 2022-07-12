ولاية أميركية تنشر تعليمات للسكان عن كيفية التعامل مع ضربة نووية

2022/07/12 | 17:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأصدر قسم إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تعليمات بشأن تصرف المواطنين، حال تعرض المدينة لضربة نووية، وسط تقارير عن تهديدات نووية روسية بحسب وسائل إعلام.وأوصت دائرة الطوارئ خلال مقطع فيديو، بالاختباء داخل أي مبنى والابتعاد عن النوافذ والأبواب، ثم التخلص من الملابس التي قد تكون تعرضت للإشعاع، والاستحمام.وأشارت إلى أنه يتعين بعد ذلك على المواطنين، انتظار التعليمات اللاحقة التي سترسل إلى الهواتف المحمولة أو ستنشر عبر وسائل الإعلام.وأضاف البيان، أن احتمال أي حوادث مع الأسلحة النووية في نيويورك أو بالقرب منها قليل للغاية، ولكن من المهم أن يعرف سكان نيويورك ما الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الأمن.

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