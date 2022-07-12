صحة الأنبار تتحدث عن شائعات حول اصابات الكوليرا

2022/07/12 | 17:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت عن إصابة 500 طفل بالإسهال.وخ

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