2022/07/12 | 17:14 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة القيادة المركزية الأميركية في أول تعليق على مقتل زعيم داعش في سوريا أولاً على ايرث نيوز.

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