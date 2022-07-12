دولة القانون يرشح ثلاثة أسماء لمنصب نائب رئيس البرلمان

2022/07/12 | 17:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلن مصدر سياسي مطلع، إن دولة القانون يتباحث بأسماء ثلاثة نواب، من أجل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، وذلك بعد استقالة حاكم الزاملي من المنصب عقب انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.

وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ)، إن “هناك شبه اتفاق داخل الكتل السياسية المتمثلة بالإطار التنسيقي على أن يكون منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب من نصيب ائتلاف دولة القانون”.

وأضاف المصدر أن “دولة القانون تبحث ترشيح أحد الأسماء عطوان العطواني، محمد الصهيود، ومهند الخزرجي”.



لافتا الى أنه “ينتظر حسم تسمية المرشح خلال اليومين المقبلين”.

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