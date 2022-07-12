الكويت.. كيف يُشكّل

2022/07/12 | 17:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقف مبنى "ويند تاور" أو "برج الرياح" في منطقة السالمية بالكويت، ليبدو كأنه كتلة صخرية متراصّة نحتتها الرياح.وكان هذا بالتحديد الطابع الذي أرادت شركة "AGi Architects" تحقيقه عند تصميمها للمبنى.

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