استمرار تسويق الحنطة العراقية و فرق تراقب أداء الوكلاء والمطاحن

2022/07/12 | 17:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة تؤكد استمرار تسويق الحنطة وتستنفر فرقها لمراقبة أداء الوكلاء والمطاحن بغداد – الزمان اكدت وزارة التجارة ، استمرار عمليات تسويق الحنطة الى مواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب في فرع صلاح الدين .وقال مدير عام الشركة محمد حنون في بيان تلقته (الزمان) ان (الكميات المسوقة الى مواقع الشركة في صومعة تكريت وصومعة الشرقاط وصومعة […]

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