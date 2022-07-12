2022/07/12 | 17:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء تدخل وحدة توليد جديدة في بسماية بطاقة 260 ميكا واط بغداد – الزمان ادخلت وزارة الكهرباء، وحدة توليدية وخط جديد بمحطة بسماية لرفع استقرارية المنظومة الوطنية.وقال المتحدث بأسم الوزارة أحمد موسى في تصريح إن (الوزارة تتعامل مع المشاريع الاستثمارية السكنية الجديدة وفق ضوابط ومحددات قانونية)، واضاف ان (الوزارة تحرص على تنظيم الاحمال الكهربائية […]

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