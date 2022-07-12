2022/07/12 | 17:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – بعد سنوات من الانتظار، كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أمام العالم الاثنين عن أول صورة من تلسكوب جيمس ويب، في لقطة مذهلة تظهر المجرات التي تشكلت بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة.وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في حفل أقيم بالبيت الأبيض ونشرت خلاله باكورة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول صورة للتلسكوب العملاق تكشف بدايات الكون بعد الانفجار العظيم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول صورة للتلسكوب العملاق تكشف بدايات الكون بعد الانفجار العظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).