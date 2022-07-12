مقتل عسكري كويتي على يد زميله بمعسكر في العاصمة

2022/07/12 | 17:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “القبس” بأن عسكريا كويتيا أقدم على قتل زميله في أحد المعسكرات بنطاق محافظة العاصمة.وأشارت الصحيفة إلى أن “عسكريا كويتيا لقي مصرعه على يد زميله عندما أطلق عليه الرصاص من سلاحه في أحد المعسكرات الواقعة في نطاق محافظة العاصمة”.ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله: “إن الجاني سلم نفسه لرجال الأمن، وسجلت […]

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