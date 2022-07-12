"أوبك" تتوقع تجاوز الطلب على النفط 103 ملايين برميل يومياً خلال 2023

2022/07/12 | 17:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل بمقدار 7ر2 مليون برميل يومياً، ليصل إلى 103 ملايين برميل يومياً، متأثراً بارتفاع الطلب من الدول المستهلكة الرئيسية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.وقالت المنظمة …

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