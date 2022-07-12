الصحة العالمية تحذر من ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا

2022/07/12 | 17:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الثلاثاء، من ظهور موجات جديدة من الإصابات بكوفيد 19 حاليا، مؤكدا أن الوباء لم يقترب من نهايته.واضح غيبرييسوس في مؤتمر صحفي ، إن"موجات جديدة من الفيروس تظهر مجددا في الوقت الحاضر ، وأن كوفيد-19 لم يقترب من نهايته"، مشيرا الى ان "فيروس كورونا يضغط علينا ، وان من الضروري التصدي لهذا الفيروس".

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