طهران تستعد لعقد قمة تجمع بوتين وإردوغان ورئيسي

2022/07/12 | 17:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي، رجب طيب إردوغان، والإيراني، إبراهيم رئيسي،...

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