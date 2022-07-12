بايدن و ابن سلمان : السمسار الخرف يستنجد بمومساته العتيقة - حسين علوان حسين

2022/07/12 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين مثل أسلافه منذ عهد روزفلت ، و كما هو متوقع ، يطير الخرف بايدن هذا الاسبوع الى مبغاه الشرق أوسطي ليستنجد بمومساته العتيقة هناك لحلب نفوطهن الرخيصة بعد خراب أوكرانيا - التي باتت تحول أفظع هزائمها العسكرية أمام التقدم المستمر للجيش الروسي الى انتصارات مجعجعة ملعلعة - و استفحال ازمتي الطاقة و الكساد الاقتصادي في كل بلدان الغرب الامبريالي المعتاش منذ ثلاثة قرون على النهب الجائر المتواصل لثروات شعوب آس ......





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