تربية النجف: المشروع الصيني افضل المشاريع التي وصلت للمحافظة

2022/07/12 | 17:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت تربية النجف الأشرف، الثلاثاء، أن 30 بناية مدرسية جديدة ستدخل الخدمة مطلع العام الدراسي الجديد، مشيرة الى أن المشروع الصيني لبناء المدارس يعد افضل المشاريع التي وصلت للمحافظة.وقال مدير عام التربية مردان البديري في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المديرية العامة مستمرة بتكثيف الجهود والمتابعة لزيادة عدد الأبنية […]

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