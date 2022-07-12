2022/07/12 | 18:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب حسين فلسطين: بَعد تحقيقات دامت أشهر حَوّل شُبهات فساد وَ تَهرّب ضَريبي تَتَعلق بوزير...

ظهرت المقالة الاندبندنت تكشف فضائح الوزير الزهاوي ذي العلاقات النفطية مع أربيل أولاً على المسلة.

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