سروة عبدالواحد: ليس لدينا صفقات مشبوهة مع سيدات الخطاب الطائفي

2022/07/12 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد قالت النائبة سروة عبدالواحد، الثلاثاء، “ليس لدينا صفقات مشبوهة مع سيدات الخطاب الطائفي لكي نخاف”.وأوضحت عبدالواحد في تدوينة تابعها /المركز الخبري الوطني/ “رسالة إلى كل إعلامي ورئيس محطة مرتزق […]

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