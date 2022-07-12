2022/07/12 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، عدد الرحلات الجوية التي سيجريها “الطائر الأخضر” يوم غد الأربعاء (13 تموز 2022).

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطائر الاخضر يعلن رحلاته الداخلية والخارجية ليوم غد الاربعاء المركز الخبري الوطني.

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