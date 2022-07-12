مفاجأة.. العداء البريطاني محمد فرح: هذا ليس اسمي والجري أنقذني من العبودية

2022/07/12 | 18:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجّر العداء البريطاني الشهير محمد فرح مفاجأة عندما كشف أن اسمه المعروف به ليس اسمه الحقيقي، وتحدث عن أصوله الصومالية وروى كيف هربته امرأة إلى المملكة المتحدة.وقال فرح الذي حصل على الجنسية البريطانية في عام 2000 إن الجري أنقذه من حياة العبودية.

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