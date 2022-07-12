الوداع الحزين.. آلاف اليابانيين يشاركون بموكب جنازة شينزو آبي

2022/07/12 | 18:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر آلاف الأشخاص، الثلاثاء، مرور موكب جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، الذي اغتيل الجمعة، فيما وصف شقيقه وزير الدفاع الياباني الاغتيال بأنه "هجوم إرهابي".

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