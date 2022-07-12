علامة تحذير لأحدث سلالة أوميكرون

2022/07/12 | 18:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد أحدث زيادة في حالات الإصابة بفيروس

كورونا، مدفوعة بمتحورات أوميكرون

الفرعية شديدة الانتقال BA.4 وBA.5، ولعلها

تذكير بأن المعركة ضد "كوفيد" لم تنته

بعد.

ووجد بعض العلماء اختلافات طفيفة في

المرض ال

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