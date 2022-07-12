علي بهجت يرحل عن النفط

2022/07/12 | 18:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..انتهت رحلة اللاعب علي بهجت مع فريق النفط بشكل رسمي.وقال مصدر مقرب من بهجت في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رحلة اللاعب علي بهجت مع نادي النفط وصلت الى النهاية”.واوضح أن “اللاعب يستعد لخوض تجربة جديدة بعد ان يحدد مستقبله خلال الايام المقبلة”.يذكر ان بهجت سبق وان مثل القوة الجوية قبل […]

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