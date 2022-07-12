مانشستر يونايتد يهزم ليفربول برباعية وتألق العراقي زيدان أقبال

2022/07/12 | 18:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تكبد نادي ليفربول هزيمة عريضة على يد غريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 0-4، في مباراة...

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