2022/07/12 | 18:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب رزاق حمد العوادي خلال متابعتي للمشاركين في البرامج الحوارية التلفزيونية نرى البعض لا...

ظهرت المقالة تدني أخلاق الحوار في البرامج التلفزيونية أولاً على المسلة.

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