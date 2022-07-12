الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا

2022/07/12 | 18:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مليار يورو من المساعدات المالية الإضافية الكلية لأوكرانيا لتلبية احتياجات البلاد ذات الأولوية.ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن مجلس الاتحاد - في بيان له - "إن …

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