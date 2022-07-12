2022/07/12 | 18:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بسرقة 13 مليون دينار وآخر بحوزته عملة مزيفة في بغداد.وذكر بيان للمديرية تلتقه ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب باب الشيخ، من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (١٣) مليون دينار عراقي من داخل عجلة ضمن […]

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