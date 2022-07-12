2022/07/12 | 18:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، ان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرض خدماته على نادي باريس سان جيرمان.ونشرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية في خبر عاجل لها، أن “رونالدو عرض خدماته على نادي باريس سان جيرمان في الأيام القليلة الماضية”.

وأضافت: “لكن لا يوجد مكان في الوقت الحالي للنجم البرتغالي في قائمة الفريق الباريسي”.

واوضحت أن “الدون” يريد الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي بعد عام واحد فقط من عودته قادما من يوفنتوس”.

وكانت تقارير صحفية بريطانية أشارت إلى عدم رغبة كريستيانو رونالدو في الاستمرار، اعتراضا منه على نشاط إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت “لو باريزيان” في تقريرها أن “خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي، يرتبط بعلاقات قوية مع ناصر الخليفي رئيس بي إس جي، ولويس كامبوس المستشار الجديد للنادي الفرنسي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يعرض خدماته على باريس سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو يعرض خدماته على باريس سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).