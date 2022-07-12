مانشستر يونايتد يتغلب على ليفربول برباعية نظيفة

2022/07/12 | 18:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة تكبد نادي ليفربول هزيمة على يد غريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 0-4، في مباراة جمعت الفريقين الثلاثاء في تايلاند ضمن بطولة كأس بانكوك الودية.وافتتح جادون سانشو التسجيل لفريق مانشستر يونايتد […]

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