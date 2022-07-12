2022/07/12 | 18:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة جديدة أن أول مومياء مصرية حامل في العالم ماتت بسبب نوع نادر من السرطان.ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أجرى الباحثون في بولندا مسحًا لجمجمة المومياء المصرية، عندما اكتشفوا علامات غير عادية في العظام.وعلى غرار تلك الموجودة في المرضى الذين يعانون من سرطان البلعوم، خلص العلماء إلى أن المومياء على […]

ظهرت المقالة “السيدة الغامضة”..



أول مومياء مصرية حامل ماتت بالسرطان أولاً على ايرث نيوز.

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