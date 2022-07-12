بايدن إلى السعودية.. لماذا لن ينخفض سعر النفط؟

2022/07/12 | 18:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة إلى السعودية في أول زيارة له إلى المملكة بصفته رئيسا، على أمل إقناع الرياض بزيادة إنتاجها من النفط سعيا لكبح ارتفاع أسعار الوقود وخفض التضخم، لكن محللين استبعدوا أن تفضي الزيارة إلى تحقيق هذا الهدف

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