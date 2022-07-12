2022/07/12 | 18:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يربط شارع الضغط في حي الرسالة المجاور

لمنطقة البياع بجانب الكرخ من بغداد بين

مجموعة من أحياء جنوب غرب بغداد حيث يصل

حي الرسالة بأجزائه الثلاثة الاولى

والثانية والثالثة بحي الاعلام

والرافدين والشرطة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في جانب الكرخ ببغداد.. شارع جزرته الوسطية خنقت ممرات السير (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في جانب الكرخ ببغداد.. شارع جزرته الوسطية خنقت ممرات السير (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).