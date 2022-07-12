ماذا تأكل وتشرب أثناء الطقس الحار لفقدان الوزن ؟

2022/07/12 | 18:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يكون فقدان الوزن أكثر صعوبة خلال

أشهر الصيف، ولكن وفقا لأخصائيي

التغذية، هناك بعض الأطعمة والمشروبات

التي يمكن أن تسرّع عملية فقدان الوزن

خلال أشهر الطقس الحار.

ووفقا لموقع Bodyline، فإن القاعدة ا

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