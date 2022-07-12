اليورو يتساوى مع الدولار.. ماذا يعني هبوط العملة الأوروبية ؟

2022/07/12 | 18:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض سعر صرف اليورو إلى مستوى مكافئ

لسعر صرف الدولار، اليوم الثلاثاء،

وذلك للمرة الأولى في نحو 20 عاما، فما

الأسباب التي تقف وراء هبوط العملة

الأوروبية.

وتتلقى العملة الأوروبية ضغوطات بسبب

مخاوف من

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