بمشاركة عراقية.. مانشستر يونايتد يهزم ليفربول برباعية

2022/07/12 | 18:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..فاز مانشستر يونايتد على ليفربول برباعية نظيفة، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، في تايلاند، ضمن استعداداتهما لمنافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي.بدأ ليفربول المباراة بضغط هجومي، وبالفعل أهدر فرصة محققة عن طريق لويس دياز، بعدما تعاطف القائم مع اليونايتد، وعلى عكس سير اللعب نجح مانشستر يونايتد في تسجيل […]

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