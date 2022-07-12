الشابندر يعلق على قرار العامري بعدم ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء

2022/07/12 | 19:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتفهّم ونقدِّر عاليًا قرار الاخ هادي العامري بعدم ترشيح نفسه الى منصب رئاسةُ الوزراء مع تأكيده على بقاء الاطار التنسيقي متماسكًا وحرصه على اختيار الرجل المناسب والقادر على توجيه رسالة إطمئنان للشارع العراقي وقواه الوطنية المختلفة .

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