سلمان رشدي والواقعية السحرية الجديدة - حكمت الحاج

2022/07/12 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج سلمان رشدي والواقعية السحرية الجديدة..مرت قبل أيام ذكرى مولد الكاتب والروائي العالمي سلمان رشدي.



فقد ولد في 19 حزيران يونيو عام 1947، وهو روائي وكاتب مقالات بريطاني أمريكي هندي المولد مسلم الديانة، حاصل على لقب "سير" من ملكة بريطانيا العظمى اليزابيث الثانية.



يهتم عمله، الذي يجمع بين الواقعية السحرية والقصص التاريخي، في المقام الأول بالعديد من الروابط والاضطرابات والهجرات والتقاطعات بين حضا ......





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