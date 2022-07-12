’الابتزاز’ يفتح جبهة بين أبو رغيف وعبد الواحد واتهامات تطال الأخيرة: تحاول إخراس الأصوات!

2022/07/12 | 19:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثارت تغريدة لعضو مجلس النواب سروة عبدالواحد اليوم الثلاثاء، ضجة واسعة وذلك بعد رفضها للابتزاز والتأكيد على انها لا تمتلك صفقات فساد مع سيدات الخطاب الطائفي، بحسب تعبيرها.وأوضحت عبدالواحد في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، “رسالة إلى كل إعلامي ورئيس محطة مرتزق يريد يأخذ مني خاوة..ما أدفعلك فلس لو تطلع نخلة براسك..لا […]

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