قوة الدولار وتهديدات قطع الغاز الروسي تهويان باليورو نحو التكافؤ مع الدولار

2022/07/12 | 19:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: وسط مخاوف من قطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغاز نهائيًا عن القارة العجوزة وبدأ المركزي الأوروبي لحملته نحو رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي سجل أعلى مستوى له منذ أربعين عامًا في خطوة تخلفت كثيرًا عن نظيرتها الأمريكية، …

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